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Сборная УКРАИНЫ
02 мая 2024, 20:18 |
238
0

Деньги УАФ на подготовку к Олимпиаде: известна сумма

Минмолодежьспорта выделил солидные средства

02 мая 2024, 20:18 |
238
0
Деньги УАФ на подготовку к Олимпиаде: известна сумма

Как стало известно Sport.ua, Минмолодежьспорта выделил на нужды УАФ в текущем году более 71 миллиона гривен.

По имеющимся данным эти средства будут использованы, прежде всего, для надлежащей подготовки и участия олимпийской сборной Украины по футболу летом на Играх во Франции, функционирования сборных Украины других возрастных групп.

Напомним, что футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года во Франции пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее мы сообщали, что НОК и Минмолодежспорта объяснили, как нужно украинским спортсменам вести себя с атлетами из рф и рб на Олимпиаде в Париже.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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