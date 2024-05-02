Деньги УАФ на подготовку к Олимпиаде: известна сумма

Как стало известно Sport.ua, Минмолодежьспорта выделил на нужды УАФ в текущем году более 71 миллиона гривен.

По имеющимся данным эти средства будут использованы, прежде всего, для надлежащей подготовки и участия олимпийской сборной Украины по футболу летом на Играх во Франции, функционирования сборных Украины других возрастных групп.

Напомним, что футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года во Франции пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее мы сообщали, что НОК и Минмолодежспорта объяснили, как нужно украинским спортсменам вести себя с атлетами из рф и рб на Олимпиаде в Париже.