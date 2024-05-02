В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «ЛНЗ».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 27-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. «ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 32 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV