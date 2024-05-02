Украина. Премьер лига02 мая 2024, 20:14 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – ЛНЗ
4 мая в 15:30 состоится матч 27-го тура УПЛ
02 мая 2024, 20:14 |
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В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «ЛНЗ».
Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 27-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. «ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 32 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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