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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 20:14 |
73
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – ЛНЗ

4 мая в 15:30 состоится матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 20:14 |
73
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – ЛНЗ
УПЛ

В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «ЛНЗ».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 27-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. «ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 32 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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