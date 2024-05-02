Шевченко, Бауманн, Степанов. Тренер Украины U-19 оценил перспективы игроков

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о юных украинцах, которые выступают в зарубежных чемпионатах и могут усилить команду.

В их числе хавбек юношеской команды МЮ Закери Бауманн, форвард «Байера» Артем Степанов и другие футболисты.

«Провели спарринг с «Диназом», пригласив много новых фамилий. Хотели просмотреть игроков. Нам все понравилось, это был важный сбор для тренеров и игроков, у которых есть шанс показать себя. Очень много ребят сейчас в других странах, им стараемся смотреть всех, нужно понимать их прогресс. Больше всего ребят в Польше, Германии, Венгрии, возможно, Словакии».

«Да, есть Степанов в «Байере», Бауманн в МЮ, Шевченко в «Уотфорде». Еще Богданова перевели в первую команду «Динамо» Дрезден, он там один из лучших бомбардиров юношеской лиги. Есть еще пару ребят, которые быстро прогрессируют в Бельгии и Германии».

«Бауманн? Знаю, что Владимир Езерский общался с его матерью. Нужно еще понять, насколько он готов», – сказал Михайленко.

Сборная Украины U-19 готовится к чемпионату Европы, где в группе сыграет с Северной Ирландией, Норвегией и Италией.