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  4. Топ-4 АПЛ или трофей Лиги конференций? Унаи Эмери расставил приоритеты
Англия
02 мая 2024, 17:11 |
180
1

Топ-4 АПЛ или трофей Лиги конференций? Унаи Эмери расставил приоритеты

Для тренера Астон Виллы важнее быть в топ-4

02 мая 2024, 17:11 |
180
1
Топ-4 АПЛ или трофей Лиги конференций? Унаи Эмери расставил приоритеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что для команды в большем приоритете финишировать в топ-4 АПЛ и выйти в Лигу чемпионов, чем выиграть Лигу конференций.

«Мы очень довольны тем, что выступаем в Лиге конференций. И очень мотивированы ситуацией в АПЛ, где идем на четвертой позиции. И могу повторить, что мое мнение не изменилось: АПЛ – это самое важное. Потом уже идут Кубок Англии, Кубок лиги и еврокубки. Конечно, если, например, мы выйдем в финал Лиги конференций, то это немного изменит ситуацию, но все же топ-4 АПЛ – это приоритет».

«Хотя хочется выиграть еврокубок», – сказал Эмери.

Для «Астон Виллы» полуфинал Лиги конференций с «Олимпиакосом» стал первым выходом в 1/2 финала еврокубка с 1982 года.

Эмери считается экспертом в еврокубковых сражениях – тренер выиграл четыре трофея Лиги Европы.

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Унаи Эмери Астон Вилла Лига конференций чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 1
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nick07
ну та все вірно, участь в ЛЧ фінансово окупиться набагато швидше ніж виграш ЛК
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