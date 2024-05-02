Топ-4 АПЛ или трофей Лиги конференций? Унаи Эмери расставил приоритеты

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что для команды в большем приоритете финишировать в топ-4 АПЛ и выйти в Лигу чемпионов, чем выиграть Лигу конференций.

«Мы очень довольны тем, что выступаем в Лиге конференций. И очень мотивированы ситуацией в АПЛ, где идем на четвертой позиции. И могу повторить, что мое мнение не изменилось: АПЛ – это самое важное. Потом уже идут Кубок Англии, Кубок лиги и еврокубки. Конечно, если, например, мы выйдем в финал Лиги конференций, то это немного изменит ситуацию, но все же топ-4 АПЛ – это приоритет».

«Хотя хочется выиграть еврокубок», – сказал Эмери.

Для «Астон Виллы» полуфинал Лиги конференций с «Олимпиакосом» стал первым выходом в 1/2 финала еврокубка с 1982 года.

Эмери считается экспертом в еврокубковых сражениях – тренер выиграл четыре трофея Лиги Европы.