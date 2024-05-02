Олег ШАНДРУК: «Игру Вереса в матче против Динамо оцениваю положительно»

Главный тренер ривненского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ:

«В матче с «Динамо» мы прибегли к определенной кадровой ротации. Ребята, которые имели меньше игровой практики в предыдущих поединках, заслуживали свои минуты на поле. В общем, все ребята сегодня – молодцы. Хотя, счет – болезненный для нас.

По первому пропущенному голу, который во многом был решающим – тот момент еще нужно пересматривать. Первое впечатление после разговора с командой – проблема была в стенке.

Болельщики, которые смотрели игру – видели, что сегодня у нас была действительно хорошая контригра. Были моменты, полумоменты. Не хватило качества в финальной трети поля. Несмотря на не очень хороший счет, игру оцениваю положительно. Увидел много позитива в нашем исполнении перед очень важной игрой с «Минаем».

Завтра к занятиям в общей группе уже возвращается Марко Мрвалевич. Денис Янаков – пока нет. Смогут ли они сыграть с «Минаем» – пока неизвестно. Это покажет тренировочный процесс.

Мы понимаем, насколько важна для нас игра с «Минаем». Уже с завтрашнего дня команда будет максимально концентрироваться именно на этом поединке. Также, приглашаю в понедельник на игру болельщиков. Для нас очень важна их поддержка».