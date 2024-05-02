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Украина. Первая лига
02 мая 2024, 11:05 |
548
0

Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед

Кирилл Дегтярь не обращает внимания на слухи

02 мая 2024, 11:05 |
548
0
Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед
ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

Талантливый украинский защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь прокомментировал интерес к себе со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

– Шумиха вокруг того, что тобой интересуются топовые клубы, в частности «Ман Юнайтед», не давит? Обращаешь на это внимание?

– Читал эти новости, мне друзья и знакомые постоянно присылают. Но на самом деле я ничего не знаю по поводу этого, мне ничего не говорят. Не обращаю на это внимание, продолжаю работать и играть. А там пусть пишут. Пока это все только слухи.

В этом сезоне 16-летний Кирилл Дегтярь провел 19 матчей за «Металлист», отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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