Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед

Талантливый украинский защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь прокомментировал интерес к себе со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

– Шумиха вокруг того, что тобой интересуются топовые клубы, в частности «Ман Юнайтед», не давит? Обращаешь на это внимание?

– Читал эти новости, мне друзья и знакомые постоянно присылают. Но на самом деле я ничего не знаю по поводу этого, мне ничего не говорят. Не обращаю на это внимание, продолжаю работать и играть. А там пусть пишут. Пока это все только слухи.

В этом сезоне 16-летний Кирилл Дегтярь провел 19 матчей за «Металлист», отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.