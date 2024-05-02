Виталий ПОНОМАРЕВ: «Сейчас каждый поединок будет по-своему сложным»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Сейчас важный этап сезона, когда все команды решают свои турнирные задачи, поэтому каждый поединок будет по-своему сложный. Мы видим в каждом матче интересные противостояния и интригу. У нас впереди непростая выездная игра с «Александрией» и «Рух» серьезно настраивается на этот матч.

Команда анализирует каждый свой поединок, но игра с «Александрией» в первом круге была почти полгода назад, поэтому за это время многое изменилось. Мы тщательно следим за матчами наших соперников, разбирая их игру, и «Александрия» не является исключением. Но готовясь к конкретному сопернику, «Рух» не отходит от своих игровых принципов и стремится демонстрировать тот футбол, который пропагандирует команда.

Да, сейчас уже финальный этап сезона, но наша работа такая же, как и в первых турах чемпионата и это дает результат. Несмотря на то, что у команды есть шанс попасть в еврокубки, мы не хотим ничего менять в своем подготовительном процессе. «Рух» подходит с одинаковым настроем к каждому поединку, ведь для нас важна каждая игра и команда всегда нацелена на максимальный результат».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.