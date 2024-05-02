Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Сейчас каждый поединок будет по-своему сложным»
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 10:56 |
127
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Сейчас каждый поединок будет по-своему сложным»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Александрией»

02 мая 2024, 10:56 |
127
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Сейчас каждый поединок будет по-своему сложным»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Сейчас важный этап сезона, когда все команды решают свои турнирные задачи, поэтому каждый поединок будет по-своему сложный. Мы видим в каждом матче интересные противостояния и интригу. У нас впереди непростая выездная игра с «Александрией» и «Рух» серьезно настраивается на этот матч.

Команда анализирует каждый свой поединок, но игра с «Александрией» в первом круге была почти полгода назад, поэтому за это время многое изменилось. Мы тщательно следим за матчами наших соперников, разбирая их игру, и «Александрия» не является исключением. Но готовясь к конкретному сопернику, «Рух» не отходит от своих игровых принципов и стремится демонстрировать тот футбол, который пропагандирует команда.

Да, сейчас уже финальный этап сезона, но наша работа такая же, как и в первых турах чемпионата и это дает результат. Несмотря на то, что у команды есть шанс попасть в еврокубки, мы не хотим ничего менять в своем подготовительном процессе. «Рух» подходит с одинаковым настроем к каждому поединку, ведь для нас важна каждая игра и команда всегда нацелена на максимальный результат».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Игру Вереса в матче против Динамо оцениваю положительно»
Украинский талант прокомментировал интерес со стороны Ман Юнайтед
Где смотреть онлайн матч УПЛ Динамо – Колос
Рух Львов Виталий Пономарев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Рух
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Футбол | 01 мая 2024, 20:34 2
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля

Именитый наставник может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Футбол | 02 мая 2024, 07:01 0
Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Футбол | 01.05.2024, 15:24
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Хоккей | 01.05.2024, 14:43
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Футбол | 02.05.2024, 06:20
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 1
Футбол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 11
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем