Матс ХУММЕЛЬС: «Мы провели топовый матч»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Мы провели топовый матч. Это была очень зрелая игра с нашей стороны. Мы помогали друг другу, чтобы показать наилучший результат. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но мы делали это хорошо на протяжении длинных отрезков. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но вторник в Париже будет еще одним тяжелым днем. Если мы хотим попасть в финал, мы должны быть в состоянии удержать свои позиции в Париже».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.