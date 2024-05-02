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  4. Матс ХУММЕЛЬС: «Мы провели топовый матч»
Лига чемпионов
02 мая 2024, 10:19 |
195
0

Матс ХУММЕЛЬС: «Мы провели топовый матч»

Защитник «Боруссии» прокомментировал победу над «ПСЖ»

02 мая 2024, 10:19 |
195
0
Матс ХУММЕЛЬС: «Мы провели топовый матч»
УЕФА. Матс Хуммельс

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Мы провели топовый матч. Это была очень зрелая игра с нашей стороны. Мы помогали друг другу, чтобы показать наилучший результат. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но мы делали это хорошо на протяжении длинных отрезков. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но вторник в Париже будет еще одним тяжелым днем. Если мы хотим попасть в финал, мы должны быть в состоянии удержать свои позиции в Париже».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ Матс Хуммельс
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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