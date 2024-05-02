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  4. Нуну МЕНДЕШ: «Мы знали, что матч будет трудным»
Лига чемпионов
02 мая 2024, 10:13 |
127
0

Нуну МЕНДЕШ: «Мы знали, что матч будет трудным»

Защитник «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Боруссии»

02 мая 2024, 10:13 |
127
0
Нуну МЕНДЕШ: «Мы знали, что матч будет трудным»
УЕФА. Нуну Мендеш

Португальский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Мы знали, что это будет тяжелый матч. Они играют дома при поддержке своих болельщиков. Мы пытались сделать все возможное, чтобы выиграть, но нам это не удалось. В ответном матче мы отдадим все силы.

В нашей паре осталось еще 90 минут. Мы сосредоточимся на следующей игре и сделаем все возможное, чтобы победить. У нас максимальная мотивация и мы сделаем все возможное, чтобы победить».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ Нуну Мендеш
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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