Нуну МЕНДЕШ: «Мы знали, что матч будет трудным»

Португальский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Мы знали, что это будет тяжелый матч. Они играют дома при поддержке своих болельщиков. Мы пытались сделать все возможное, чтобы выиграть, но нам это не удалось. В ответном матче мы отдадим все силы.

В нашей паре осталось еще 90 минут. Мы сосредоточимся на следующей игре и сделаем все возможное, чтобы победить. У нас максимальная мотивация и мы сделаем все возможное, чтобы победить».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.