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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 06:10 | Обновлено 02 мая 2024, 06:43
129
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С помощью жеребьевки назначены судьи на матчи 27-го тура УПЛ

Жеребьевку провели Роман Бебех и Максим Степаненко

02 мая 2024, 06:10 | Обновлено 02 мая 2024, 06:43
129
0
С помощью жеребьевки назначены судьи на матчи 27-го тура УПЛ
УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка, с помощью которой были назначены арбитры на очередной тур УПЛ. Процедура была применена для матчей 27-го тура.

Участие в жеребьевке принял комментатор УПЛ ТВ Роман Бебех, который вместе со спортивным директором УПЛ Максимом Степаненко определил арбитров на матче очередного тура УПЛ.

Процедура жеребьевки прошла в присутствии главы Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль, Виктора Дерда и руководителя УПЛ Евгения Дикого.

О введении процедуры жеребьевки при назначении арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко.

УПЛ. 27-й тур

04.05.2024

13:00. Олександрія – Рух. Олександрія. Стадіон Ніка

Арбітр – Коваленко А. А. (Полтава), асистенти арбітра – Скобля В. С. (Суми), Чопілко Т. Г. (Київська обл.), четвертий арбітр – Бондаренко Д. Є. (Одеса), спостерігач арбітражу – Ярменчук І. А. (УАФ).

Арбітр ВАА – Панчишин Д. І. (Харків), асистент ВАА – Грушко С. А. (Київська обл.), спостерігач ВАА – Курганов В. В. (Черкаси). Делегат УАФ – Погорілий М. І. (Черкаси).

15:30. Оболонь – ЛНЗ. Київ. Стадіон Оболонь-Арена

Арбітр – Кубряк Д. В. (Одеса), асистенти арбітра – Романов Д. М. (Дніпро), Оганєсян Д. К. (Луганськ), четвертий арбітр – Резніков Д. М. (Кам'янське), спостерігач арбітражу – Мосейчук Ю. Ю. (Чернівці).

Арбітр ВАА – Балакін М. О. (Київська обл.), асистент ВАА – Єрмоленко Р. М. (Чернігів), спостерігач ВАА – Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Карапетян Е. Т. (Тернопіль).

18:00. Металіст 1925 – Ворскла. Київ. Стадіон Лівий берег

Арбітр – Райда М. М. (Закарпатська обл.), асистенти арбітра – Чос М. В. (Київська обл.), Левченко М. М. (Кривий Ріг), четвертий арбітр – Причина С. Р. (Львівська обл.), спостерігач арбітражу – Дзюба С. М. (Хмельницький).

Арбітр ВАА – Іванов Ю. В. (Донецька обл.), асистент ВАА – Скрипка А. М. (Кропивницький), спостерігач ВАА – Деревінський О. М. (Хмельницький). Делегат УАФ – Павленко І. М. (Вінниця).

05.05.2024

13:00. Полісся – Зоря. Житомир. Центральний стадіон.

Арбітр – Новохатній В. В. (Черкаси), асистенти арбітра – Гашков Є. Л. (Чернівці), Дрикін В. Ю. (Рівне), четвертий арбітр – Кальонов О. О. (Івано-Франківськ), спостерігач арбітражу – Шмигельський О. В. (Львів).

Арбітр ВАА – Копієвський В. В. (Кропивницький), асистент ВАА – Приступа С. А. (Черкаська обл.), спостерігач ВАА – Можаровський Ю. А. (Львів). Делегат УАФ – Клим Т. П. (Івано-Франківськ).

15:30. Динамо – Колос. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського.

Арбітр – Шурман Д. Л. (Київська обл.), асистенти арбітра – Поважний Я. О. (Харків), Дарійчук С. В. (Чернівецька обл.), четвертий арбітр – Афанасьєв О. О. (Харків), спостерігач арбітражу – Дердо О. В. (Чорноморськ).

Арбітр ВАА – Блавацький Р. А. (Львів), асистент ВАА – Володін В. В. (Херсон), спостерігач ВАА – Дердо В. Г. (Чорноморськ). Делегат УАФ – Супрунюк А. Л. (Луцьк).

18:00. Шахтар – Чорноморець. Київ. Стадіон Лівий берег.

Арбітр – Романюк А. М. (Івано-Франківськ), асистенти арбітра – Куцев В. А. (Київська обл.), Марченко Д. Г. (Чернігів), четвертий арбітр – Дьордь Н. В. (Ужгород), спостерігач арбітражу – Хіблін І. М. (Хмельницький). Арбітр ВАА – Шандор О. А. (Львів), асистент ВАА – Запороженко Д. І. (Запоріжжя), спостерігач ВАА – Арановський Є. А. (Хмельницький). Делегат УАФ – Головченко С. А. (Донецька обл.).

06.05.2024

13:00. Дніпро-1 – Кривбас. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена.

Арбітр – Омельченко О. В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Матяш В. В. (Донецьк), Корнійко О. С. (Миргород), четвертий арбітр – Заброда К. В. (Суми), спостерігач арбітражу – Абдула А. Б. (Харків).

Арбітр ВАА – Деревінський О. О. (Хмельницький), асистент ВАА – Беркут О. А. (Суми), спостерігач ВАА – Плужник О. О. (Харків). Делегат УАФ – Дігтяр О. І. (Полтава).

18:00. Верес – Минай. Рівне. Стадіон Авангард.

Арбітр – Пасхал І. Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Висоцький В. О. (Запоріжжя), Нижник В. О. (Вінниця), четвертий арбітр – Задиран С. С. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Коваленко Г. Б. (Одеса).

Арбітр ВАА – Романов В. М. (Дніпро), асистент ВАА – Стрілецька М. С. (Суми), спостерігач ВАА – Задіран С. М. (Дніпро). Делегат УАФ – Понайда С. І. (Львів). Асистент делегата УАФ – Гевко В. Я. (Львів).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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