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Лига чемпионов
01 мая 2024, 22:42 | Обновлено 01 мая 2024, 22:47
324
0

ВИДЕО. Никлас Фуллкруг вывел Боруссию Д вперед в матче с ПСЖ

На 36-й минуте хозяева поля открыли счет в матче Лиги чемпионов

01 мая 2024, 22:42 | Обновлено 01 мая 2024, 22:47
324
0
ВИДЕО. Никлас Фуллкруг вывел Боруссию Д вперед в матче с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

На 36-й минуте хозяева поля открыли счет. Никлас Фуллкруг вывел Боруссию Д вперед (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и ПСЖ

ГОЛ! 1:0. Никлас Фуллкруг, 36 мин.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ Никлас Фуллкруг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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