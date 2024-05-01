Лига чемпионов01 мая 2024, 22:42 | Обновлено 01 мая 2024, 22:47
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ВИДЕО. Никлас Фуллкруг вывел Боруссию Д вперед в матче с ПСЖ
На 36-й минуте хозяева поля открыли счет в матче Лиги чемпионов
01 мая 2024, 22:42 | Обновлено 01 мая 2024, 22:47
324
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1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
На 36-й минуте хозяева поля открыли счет. Никлас Фуллкруг вывел Боруссию Д вперед (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Боруссии Д и ПСЖ
ГОЛ! 1:0. Никлас Фуллкруг, 36 мин.
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