После Клоппа уйдет капитан? Ван Дейком интересуется другой топ-клуб

32-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в следующее трансферное окно.

По информации Sports Zone, к нидерландскому защитнику начала проявлять активный интерес мюнхенская «Бавария», которая планирует усилить защиту ближайшим летом. Отмечается, что у Вирджила есть также соблазнительные предложения из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Ван Дейк провел за «Ливерпуль» 45 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.