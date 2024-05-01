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Англия
01 мая 2024, 20:09 | Обновлено 01 мая 2024, 20:13
305
0

После Клоппа уйдет капитан? Ван Дейком интересуется другой топ-клуб

«Бавария» проявляет интерес к элитному центрбеку

01 мая 2024, 20:09 | Обновлено 01 мая 2024, 20:13
305
0
После Клоппа уйдет капитан? Ван Дейком интересуется другой топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

32-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в следующее трансферное окно.

По информации Sports Zone, к нидерландскому защитнику начала проявлять активный интерес мюнхенская «Бавария», которая планирует усилить защиту ближайшим летом. Отмечается, что у Вирджила есть также соблазнительные предложения из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Ван Дейк провел за «Ливерпуль» 45 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.

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Юрген Клопп Вирджил ван Дейк трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Ливерпуль Бавария
Дмитро Олійник Источник: Sports Zone
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