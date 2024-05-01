После Клоппа уйдет капитан? Ван Дейком интересуется другой топ-клуб
«Бавария» проявляет интерес к элитному центрбеку
32-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в следующее трансферное окно.
По информации Sports Zone, к нидерландскому защитнику начала проявлять активный интерес мюнхенская «Бавария», которая планирует усилить защиту ближайшим летом. Отмечается, что у Вирджила есть также соблазнительные предложения из Саудовской Аравии.
В этом сезоне Ван Дейк провел за «Ливерпуль» 45 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что наставник Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марлон Гомес оформил сразу три гола в первом матче в стартовом составе за донецкий клуб
Лука Модрич вышел вместо Джуда Беллингема в матче против «Баварии» (2:2)