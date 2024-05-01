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  4. «Все было идеально». Кейн рассказал, как забил пенальти Лунину
Лига чемпионов
01 мая 2024, 20:25 |
1083
0

«Все было идеально». Кейн рассказал, как забил пенальти Лунину

Гарри Кейн сумел переиграть украинского кипера

01 мая 2024, 20:25 |
1083
0
«Все было идеально». Кейн рассказал, как забил пенальти Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Гарри Кейн признал, что хавбек «Реала» и его партнер по сборной Англии Джуд Беллингем перед пенальти в ворота мадридской команды в матче полуфинала Лиги чемпионов пытался на него воздействовать.

Беллингем знал, что Кейн пробьет в левый угол, однако это не помогло Андрею Лунину отразить удар.

«Ко мне перед пенальти подошел Беллингем и что-то сказал... Я не услышал, но я потом переспросил у него и он ответил, мол, сказал мне, что я буду бить в левый угол».

«Так или иначе, я все равно ударил в левый угол. Для меня все сложилось идеально, потому что я увидел, что Лунин чуть-чуть раньше времени дернулся в другую сторону, а я отправил мяч в левый угол», — сказал Кейн.

Лунин стал героем четвертьфинала ЛЧ, когда вытащил команду во время серии пенальти с «Манчестер Сити».

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Бавария - Реал Бавария Гарри Кейн Андрей Лунин Реал Мадрид Джуд Беллингем Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: BBC
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