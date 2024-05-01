«Все было идеально». Кейн рассказал, как забил пенальти Лунину

Форвард «Баварии» Гарри Кейн признал, что хавбек «Реала» и его партнер по сборной Англии Джуд Беллингем перед пенальти в ворота мадридской команды в матче полуфинала Лиги чемпионов пытался на него воздействовать.

Беллингем знал, что Кейн пробьет в левый угол, однако это не помогло Андрею Лунину отразить удар.

«Ко мне перед пенальти подошел Беллингем и что-то сказал... Я не услышал, но я потом переспросил у него и он ответил, мол, сказал мне, что я буду бить в левый угол».

«Так или иначе, я все равно ударил в левый угол. Для меня все сложилось идеально, потому что я увидел, что Лунин чуть-чуть раньше времени дернулся в другую сторону, а я отправил мяч в левый угол», — сказал Кейн.

Лунин стал героем четвертьфинала ЛЧ, когда вытащил команду во время серии пенальти с «Манчестер Сити».