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  4. Ювентус предложил новый контракт Рабьо
Италия
01 мая 2024, 16:12 |
121
0

Ювентус предложил новый контракт Рабьо

Французский полузащитник может остаться в Турине

01 мая 2024, 16:12 |
121
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Ювентус предложил новый контракт Рабьо
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

«Ювентус» предлагает новый контракт полузащитнику сборной Франции Адриену Рабьо. Об этом сообщают французские СМИ.

Нынешнее соглашение Рабьо рассчитано до конца текущего сезона. Согласно новому соглашению, зарплата 29-летнего хавбека сохранится на текущем уровне – 7,5 миллиона евро в год.

Однако есть большие сомнения в том, что Рабьо это предложение примет. Дело в том, что «Ювентус» снова предлагает контракт только на один год, в то время как игрок хочет соглашение как минимум на два года.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо 4 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах.

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Адриен Рабьо Ювентус продление контракта
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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