Ювентус предложил новый контракт Рабьо

«Ювентус» предлагает новый контракт полузащитнику сборной Франции Адриену Рабьо. Об этом сообщают французские СМИ.

Нынешнее соглашение Рабьо рассчитано до конца текущего сезона. Согласно новому соглашению, зарплата 29-летнего хавбека сохранится на текущем уровне – 7,5 миллиона евро в год.

Однако есть большие сомнения в том, что Рабьо это предложение примет. Дело в том, что «Ювентус» снова предлагает контракт только на один год, в то время как игрок хочет соглашение как минимум на два года.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо 4 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Ювентус» во всех турнирах.