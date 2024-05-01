Ворскла готова втрое увеличить зарплату Исенко

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» пока не пришла к согласию с Павлом Исенко о продлении контракта. Действующее соглашение 20-летнего голкипера завершается в конце этого сезона.

По нашей информации, Исенко получает в Полтаве около 5 тысяч долларов в месяц. «Ворскла» готова увеличить эту сумму втрое. Сейчас между голкипером и клубом идет диалог.

Главная преграда на пути к новому контракту – клаусула игрока. Голкипер хочет, чтобы она была не более 1 миллиона евро, а клуб вообще хочет убрать опцию прописанной суммы из контракта. Отметим, что несмотря на завершение контракта, Исенко не уйдет из клуба бесплатно. Новый клуб игрока должен заплатить «Ворскле» компенсацию за воспитание игрока. Сумма может достигать 250-300 тысяч евро.

Сам Исенко намерен продолжить карьеру в Европе. В его услугах заинтересованы клубы из Польши, Венгрии, Швеции и Бельгии.