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  4. Модрич установил рекорд Реала в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 мая 2024, 12:28 |
216
0

Модрич установил рекорд Реала в Лиге чемпионов

Хорват – самый возрастной игрок в истории «Реала» в Лиге чемпионов

01 мая 2024, 12:28 |
216
0
Модрич установил рекорд Реала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Вчера «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» сыграл вничью 262 в Мюнхене. Легендарный полузащитник «Реала» Лука Модрич начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 75-й минуте вместо Джуда Беллингема.

Это позволило Модричу установить рекорд «Реала». В возрасте 38 лет и 234 дней он стал самым возрастных игроком в истории мадридского клуба, который принимал участие в матче Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному венгерскому форварду Ференцу Пушкашу.

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Реал Мадрид Лига чемпионов Лука Модрич Ференц Пушкаш статистика Бавария - Реал
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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