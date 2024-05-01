Модрич установил рекорд Реала в Лиге чемпионов

Вчера «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» сыграл вничью 262 в Мюнхене. Легендарный полузащитник «Реала» Лука Модрич начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 75-й минуте вместо Джуда Беллингема.

Это позволило Модричу установить рекорд «Реала». В возрасте 38 лет и 234 дней он стал самым возрастных игроком в истории мадридского клуба, который принимал участие в матче Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному венгерскому форварду Ференцу Пушкашу.