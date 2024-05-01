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Англия
01 мая 2024, 12:20 |
209
1

Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»

Легендарный защитник – о проблемах Михаила Мудрика

01 мая 2024, 12:20 |
209
1
Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Галлас

Легендарный французский экс-защитник «Челси» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу причин проблем вингера сборной Украины Михаила Мудрика в составе «Синих»:

«Мудрик ничего не показывает. Непонятно, что с ним происходит. Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, должно быть, очень тяжело.

Похоже на то, Мудрик не наслаждается футболом и временем, которое он проводит в «Челси». Когда он играет, видно, что ему это не нравится».

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Вильям Галлас Челси Михаил Мудрик
Олег Дидух Источник: Metro
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Harun Bakircioğlu
Вот да. Как-будто кто-то заставляет его играть, вечно с кислым хлебалом, так много не наиграешь. Чтобы чего-то достичь, нужно как минимум этого захотеть.
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Теннис
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