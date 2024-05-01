Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»

Легендарный французский экс-защитник «Челси» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу причин проблем вингера сборной Украины Михаила Мудрика в составе «Синих»:

«Мудрик ничего не показывает. Непонятно, что с ним происходит. Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Ему, должно быть, очень тяжело.

Похоже на то, Мудрик не наслаждается футболом и временем, которое он проводит в «Челси». Когда он играет, видно, что ему это не нравится».

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах.