ВИДЕО. Шахтер U-19 взял три очка в матче с Черноморцем U-19

У перенесеному матчі 12-го туру юнацького чемпіонату України «Шахтар» U-19 на виїзді переграв «Чорноморець» U-19 (2:1).

У складі «гірників» порівняно з попереднім поєдинком з ЛНЗ U-19 відбулися зміни: на позиції правого вінгера діяв Ющенко, на вістрі нападу вийшов Демченко, у півзахист після дискваліфікації повернувся Цуканов. Поєдинок розпочався із затримкою в 45 хвилин через оголошену повітряну тривогу в Одеській області.

«Гірники» одразу стали діяти першим номером й атакувати позиційно. На 7-й хвилині Огарков навісною передачею закинув до карного майданчика на хід Пушкарьову, і внаслідок боротьби Бакаляров збив Олега, за що арбітр одразу вказав на одинадцятиметровий – Лосенко реалізував ударом у правий нижній кут. Донеччани контролювали гру та постійно грали вперед, і після розіграшу стандарту поблизу лінії штрафного другим темпом бив Цуканов – над ціллю.

У наступному епізоді близьким до того, щоб подвоїти перевагу, був Князєв, але після вдалого пресингу він поцілив у поперечину. На 31-й хвилині «оранжево-чорні» таки зуміли відзначитися вдруге: Ющенко пасом урозріз прокинув Демченку, який, наблизившись до воротарського, прокинув на завершення Князєву. До перерви «гірники» залишилися вдесятьох: на 43-й хвилині Бундаш отримав друге попередження за фол на Бакалярові та був вилучений з поля.

По перерві тренерський штаб «Шахтаря» U-19 здійснив одну заміну: замість Князєва на поле вийшов Башмарін. «Чорноморець» U-19, користуючись чисельною перевагою, почав діяти сміливіше та загострював з флангів. Так, на 52-й хвилині правим флангом до воротарського проривався Божек, але Данило не зумів віддати націлену передачу під удар Ратушняку. Далі поєдинок перейшов у русло зустрічних курсів, і суперники обмінялися нагодами: спочатку небезпечно з флангу бив Ющенко – повз воріт, потім Мельник поблизу штрафного опинився без опіки та спрямував м’яч вище цілі. Наставник «Шахтаря» U-19 відреагував подвійною заміною, і на поле вийшли Дабо та Миц.

На 68-й хвилині «Чорноморець» U-19 скоротив відставання завдяки помилці Огаркова, який зрізав м’яч у власні ворота. Одесити поступово перехоплювали ініціативу і просували м’яч уперед, користуючись закиданнями. Згодом можливість зрівняти рахунок після закидання Пшеничнюка мав Каптенко, проте Єгорові забракло влучності. Заключні хвилини минули в боротьбі на частині поля «Шахтаря» U-19, але донеччани надійно діяли в захисті та втримали переможний рахунок.

«Шахтар» U-19 у меншості переміг «Чорноморець» U-19 (2:1). У суботу, 4 травня, об 11:00 суперники зустрінуться знову. У поєдинку 27-го туру юнацької першості «Шахтар» U-19 прийматиме «Чорноморець» U-19 на «Княжій Арені» в Щасливому.

Чемпіонат України U-19. Перенесений матч 12-го туру, 30 квітня

Чорноморець U-19 Одеса – Шахтар U-19 Донецьк – 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 Лосенко (7, пен.), 0:2 Князєв (31), 1:2 Огарков (68, автогол)

Шахтар U-19: Барченко, Шелекета, Лацабідзе, Огарков, Пушкарьов (к), Лосенко (Янович, 88), Ющенко (Миц, 64), Бундаш, Демченко (Дабо, 64), Цуканов (Сметана, 90+3), Князєв (Башмарін, 46)

Вилучення: Бундаш (43, друге попередження)

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу