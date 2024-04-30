Роналдо продал свой родной клуб. Вальядолид – следующий

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо продал свой родной клуб, «Крузейро», владельцу сети супермаркетов «BH Supermarkets» Педро Лоуренсо. Бывший игрок «Интера» и «Реала» получил за 90% акций клуба 109 миллионов евро.

Роналдо приобрел «Крузейро» в декабре 2021 года, когда клуб находился во втором дивизиона чемпионата Бразилии. В тот момент над клубом нависла угроза банкротства из-за долгов в 195 миллионов долларов. Роналду взял долги на себя, при этом заплатив за клуб 78 миллионов долларов.

«Крузейро» за время правления Роналдо вернулся в элиту бразильского футбола и завершил прошлогодний чемпионат на 14-м месте. 47-летний бразилец уже объявил, что в ближайшее время планирует продать еще один клуб, которым владеет – испанский «Вальядолид».