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Италия
30 апреля 2024, 07:36 |
738
0

Рома готова продать своего форварда летом

Тэмми Абрахам может покинуть клуб

30 апреля 2024, 07:36 |
738
0
Рома готова продать своего форварда летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

«Рома» планирует во время летнего трансферного окна продать своего форварда Тэмми Абрахама. По информации итальянских СМИ, столичный клуб рассчитывает выручить за 26-летнего англичанина как минимум 30 миллионов евро.

Напомним, Абрахам пропустил практически весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. Форвард провел всего 6 матчей во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом.

Кроме Абрахама, «Рома» летом, скорее всего, потеряет еще одного форварда – арендованного Ромелу Лукаку, который не будет выкуплен у «Челси».

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