Рома готова продать своего форварда летом
Тэмми Абрахам может покинуть клуб
«Рома» планирует во время летнего трансферного окна продать своего форварда Тэмми Абрахама. По информации итальянских СМИ, столичный клуб рассчитывает выручить за 26-летнего англичанина как минимум 30 миллионов евро.
Напомним, Абрахам пропустил практически весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. Форвард провел всего 6 матчей во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом.
Кроме Абрахама, «Рома» летом, скорее всего, потеряет еще одного форварда – арендованного Ромелу Лукаку, который не будет выкуплен у «Челси».
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