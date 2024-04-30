Рома готова продать своего форварда летом

«Рома» планирует во время летнего трансферного окна продать своего форварда Тэмми Абрахама. По информации итальянских СМИ, столичный клуб рассчитывает выручить за 26-летнего англичанина как минимум 30 миллионов евро.

Напомним, Абрахам пропустил практически весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. Форвард провел всего 6 матчей во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом.

Кроме Абрахама, «Рома» летом, скорее всего, потеряет еще одного форварда – арендованного Ромелу Лукаку, который не будет выкуплен у «Челси».