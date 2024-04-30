Бразильский легионер не поможет Вересу в матче против Динамо

В среду, 1 мая, состоится перенесенный поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 15.30.

В этом матче гостям не поможет атакующий полузащитник Яго Сиккейра. Дело в том, что предупреждение, полученное бразильцем в матче против «Руха» в матче предыдущего тура, стало для него четвертым в сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию на один матч.

Напомним, Яго Сиккейра сыграл за «Верес» 24 матча в чемпионате и кубке, забил три гола и сделал два ассиста.