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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 30 апреля 2024, 05:42
152
0

Бразильский легионер не поможет Вересу в матче против Динамо

Яго Сиккейра насобирал горчичников

30 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 30 апреля 2024, 05:42
152
0
Бразильский легионер не поможет Вересу в матче против Динамо
НК Верес. Яго Сикейра

В среду, 1 мая, состоится перенесенный поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 15.30.

В этом матче гостям не поможет атакующий полузащитник Яго Сиккейра. Дело в том, что предупреждение, полученное бразильцем в матче против «Руха» в матче предыдущего тура, стало для него четвертым в сезоне, что означает автоматическую дисквалификацию на один матч.

Напомним, Яго Сиккейра сыграл за «Верес» 24 матча в чемпионате и кубке, забил три гола и сделал два ассиста.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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