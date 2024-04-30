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30 апреля 2024, 05:15 |
38
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

Важные события во всех видах спорта

30 апреля 2024, 05:15 |
38
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Бавария – Реал Мадрид

Favbet 2.54 – 3.70 – 2.85

22:00 Ковентри Сити – Ипсвич Таун

Favbet 4.00 – 4.10 – 1.80

ТЕННИС

13:30 Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя

Favbet 1.07 – 8.75

17:00 Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас

Favbet 4.80 – 1.19

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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