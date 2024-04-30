Другие новости30 апреля 2024, 05:15 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Важные события во всех видах спорта
30 апреля 2024, 05:15 |
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Во вторник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Бавария – Реал Мадрид
22:00 Ковентри Сити – Ипсвич Таун
ТЕННИС
13:30 Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя
17:00 Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас
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