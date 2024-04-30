ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Бавария – Реал Мадрид

2.54 – 3.70 – 2.85

22:00 Ковентри Сити – Ипсвич Таун

4.00 – 4.10 – 1.80

ТЕННИС

13:30 Ига Свентек – Беатрис Хаддад Майя

1.07 – 8.75

17:00 Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас

4.80 – 1.19