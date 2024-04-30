Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» становится автором 70-й победы гостей в этом сезоне.

Подопечные Марино Пушича празднуют в общем 12-ю викторию кряду (мячи 29-7), а в гостях – 6-ю (мячи 11-1).

Беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 13 игр (+12=1), а на чужих полях – 12 (+9=3).

Георгий Судаков становится автором 50-го гола горняков в УПЛ-2023/24.

Даниил Сикан забивает 30-й мяч в украинской карьере (ЧУ – 24, КУ – 1, ЕК – 4, СУ – 1), в том числе 25-й – за «Шахтер» (ЧУ – 20, КУ – 1, ЕК – 4).

ЛНЗ терпит 10-е поражение в элитном дивизионе.

«Динамо» 3-й раз подряд выигрывает в гостях у «Днепра-1» (мячи 5-1).

Киевляне становятся авторами 25-й волевой победы сезона-2023/24.

Динамовцы празднуют 4-ю викторию кряду (мячи 9-2), а на чужих полях – 5-ю (мячи 14-3).

Беспроигрышная серия подопечных Александра Шовковского достигает 15 матчей (+13=2).

Бело-синие не уходят с поля без гола 15 игр подряд, а в гостях 37, обновляя свой рекорд УПЛ.

Владислав Ванат забивает 25-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины в 50-м матче.

ФК Динамо. Владислав Ванат

«Днепр-1» терпит 40-е поражение в элитном дивизионе.

Днепряне устанавливают два личных антирекорда, продлив домашнюю серию без побед до 5 игр (=2-3) и пропуская в родных стенах 6 встреч кряду.

200-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Юрий Максимов (+77=52-71, 240-246).

Алексей Гуцуляк становится вторым игроком «Днепра-1» после Артема Довбика, забившим 20 мячей в УПЛ. Гол в ворота динамовцев оказывается для него 35-м в украинской карьере (ЧУ - 34, КУ - 1).

«Кривбасс» 3-й раз подряд берет верх над «Металлистом 1925» (мячи 8-1).

Криворожцы празднуют 25-ю крупную викторию в родных стенах.

Юрий Вернидуб становится 6-м тренером, чьи команды одержали 30 крупных побед в чемпионатах Украины.

Бело-красно-черные продлевают свою голевую серию до 12 игр.

4-й раз поражает ворота харьковчан Максим Задерака.

Виктор Скрипник терпит 40-е поражение на тренерском посту в УПЛ, а его подопечные – 10-е на чужих полях в этом сезоне.

«Металлист 1925» поднимает планку четырех личных антирекордов, продлив общую безвыигрышную серию до 14 матчей (=4-10), а гостевую – до 12 (=2-10), и, пропуская 19 игр кряду, а на выезде – 12.

Желто-синие прерывают свою рекордную 6-матчевую голевую серию. Последний раз они оставались на «сухом пайке» 2 марта 2024 года - 0:2 в гостях с «Минаем».

Мяч, забитый Артуром Микитишиным, оказывается 150-м, пропущенным командами Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

«Рух» проводит 50-й матч в элитном дивизионе на своем поле.

Львовяне выходят в единоличные лидеры сезона по числу волевых побед – 5.

«Рух» устанавливает личный рекорд, продлив свою голевую серию до 10 игр.

Ростислав Лях становится 6-м игроком желто-черных, проведшим 50 матчей в УПЛ..

Гол Таллеса оказывается 50-м для «Руха» при Виталии Пономареве.

«Верес» терпит 60-е поражение в гостях.

«Минай» проводит 100-й матч в элитном дивизионе.

Закарпатцы с 3-й попытки впервые побеждают «Черноморец» на своем поле.

Подопечные Желько Любеновича обновляют личный рекорд, забивая 7 игр кряду.

Вадим Витенчук проводит 53-й поединок в УПЛ и становится новым рекордсменом «Миная», обойдя Олега Вишневского.

«Черноморец» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-5).

Одесситы пропускают в гостях 12 игр кряду.

Мяч, забитый Тимуром Кораблиным, стал 950-м, пропущенным «моряками» в украинских чемпионатах.

«Ворскла» зарабатывает 3-ю «баранку» подряд (мячи 0-4).

Полтавчане, 10-й раз в этом сезоне оставшиеся на «сухом пайке», проводят 174-й безголевой матч на чужих полях и повторяют антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам».

Бело-зеленые не могут поразить ворота соперников 330 минут кряду.

11-й поединок между «Колосом» и «Александрией» впервые завершается нулевой ничьей.

Безголевая серия ковалевцев в домашних баталиях с александрийцами достигает 334-х минут.

«Оболонь» подписывает 10-ю мировую в элитном дивизионе.

«Пивовары» делят очки с соперниками в общем 4-й раз подряд, а в гостях – 3-й.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Богдан Михайличенко, 50-й – Артем Смоляков (оба – «Полесье») и Бека Вачиберадзе («Металлист 1925»).

15-й мяч в УПЛ забивает Владислав Кабаев, 5-й – Ярослав Карабин.

4-й матч подряд поражает ворота соперников Даниил Сикан.

Эгиналду становится автором 90-го гола «джокеров» в этом сезоне.

Защитник «Руха» Богдан Слюбик становится 10-м игроком в истории украинских чемпионатов, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота.

ФК Рух. Богдан Слюбик

5-й раз играет на «ноль» в чемпионатах Украины Никита Турбаевский, 1-й – Владимир Маханьков (в 7-й игре).

1-ю красную карточку в УПЛ получает Александр Тымчик (в 132-м матче).

70-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Мухаррем Яшари (ЛНЗ), 60-й – Денис Безбородько («Колос»), 50-й – Денис Мирошниченко («Днепр-1»).

50-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Макеевки Юрий Иванов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ