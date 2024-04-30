ХИК пытался приобрести вратаря Ворсклы

Как стало известно Sport.ua, представитель чемпионата Финляндии ХИК пытался подписать вратаря «Ворсклы» Павла Исенко.

Финский клуб предлагал 200-250 тысяч евро за трансфер, однако предложение ХИКа не заинтересовало «Ворсклу» и самого вратаря. Клуб из Полтавы рассчитывает продолжить сотрудничество с Исенко. Контракт игрока с «Ворсклой» действует до конца сезона.

В текущем сезоне Исенко провел за «Ворсклу» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов.

Ранее была информация, что «Ворскла» не может договориться с Исенко о новом контракте.