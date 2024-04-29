Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
29 апреля американская теннисистка Даниэль Коллинс (США, WTA 15) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В 1/8 финала престижных соревнований в столице Испании американка сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Игра состоится последним 5-м запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Синнер – Котов.
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Это будет 5-я встреча соперниц. Коллинс еще ни разу не побеждала Соболенко.
В четвертьфинале победительница матча сыграет против Мирры Андреевой (WTA 43).
Отметим, что винстрик Коллинс сейчас составляет 15 поединков. До турнира в Мадриде она выиграла титулы на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Чарльстоне.
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