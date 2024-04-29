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  4. Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 апреля 2024, 20:51 |
346
1

Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

29 апреля 2024, 20:51 |
346
1
Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

29 апреля американская теннисистка Даниэль Коллинс (США, WTA 15) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала престижных соревнований в столице Испании американка сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Игра состоится последним 5-м запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Синнер – Котов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча соперниц. Коллинс еще ни разу не побеждала Соболенко.

В четвертьфинале победительница матча сыграет против Мирры Андреевой (WTA 43).

Отметим, что винстрик Коллинс сейчас составляет 15 поединков. До турнира в Мадриде она выиграла титулы на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Чарльстоне.

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Даниэль Коллинс Арина Соболенко WTA Мадрид смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Анна Савоськіна
Давай Даніель дави гадину!!!!
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