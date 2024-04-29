Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ

1 мая «Динамо» сыграет перенесенный матч 5-го тура чемпионата Украины против «Вереса», а игру пропустят три ключевых исполнителя киевской команды.

В домашнем матче не сыграют защитник Максим Дячук и хавбек Николай Шапаренко, у которых перебор желтых карточек. Кроме того, не сыграет защитник Александр Тымчик, получивший красную карточку в прошлой встрече.

Под угрозой дисквалификации на следующий тур полузащитник Александр Андриевский и форвард Владислав Ванат.

Киевляне в таблице идут вторыми и отстают от «Шахтера» на 4 очка. «Верес» с 20 пунктами занимает 14-е место.