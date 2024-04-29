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  4. Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 21:22 |
2194
3

Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ

Киевляне не смогут рассчитывать на Дячука, Тымчика и Шапаренко

29 апреля 2024, 21:22 |
2194
3
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
ФК Динамо

1 мая «Динамо» сыграет перенесенный матч 5-го тура чемпионата Украины против «Вереса», а игру пропустят три ключевых исполнителя киевской команды.

В домашнем матче не сыграют защитник Максим Дячук и хавбек Николай Шапаренко, у которых перебор желтых карточек. Кроме того, не сыграет защитник Александр Тымчик, получивший красную карточку в прошлой встрече.

Под угрозой дисквалификации на следующий тур полузащитник Александр Андриевский и форвард Владислав Ванат.

Киевляне в таблице идут вторыми и отстают от «Шахтера» на 4 очка. «Верес» с 20 пунктами занимает 14-е место.

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Динамо Киев Динамо - Верес Верес Ровно Максим Дячук Александр Тымчик Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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FunnyCat_____
Ваната судейки оставят на следующий матч, чтобы там показать ЖК 
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0
Микола Унгурян
Де там фани ДК? Можете пояснити чому Тимчик пропускає? Адже за вашою логікою у нього ще немає цієї картки?
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-4
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