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  4. Интер согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии
Италия
29 апреля 2024, 19:14 |
621
0

Интер согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии

Николо Барелла и Франческо Ачерби останутся в клубе

29 апреля 2024, 19:14 |
621
0
Интер согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Миланский «Интер» согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии. Речь идет о центральном защитнике Франческо Ачерби и полузащитнике Николо Барелле.

Контракт с 36-летним Ачерби будет продлен на один год – до лета 2026 года.

Новое соглашение с Бареллой будет рассчитано до лета 2029 года. Зарплата 27-летнего хавбека возрастет до 7 миллионов евро в год. Осталось только официальное объявление от клуба.

Также свежеиспеченные чемпионы Италии продвигаются в переговорах по новому соглашению с капитаном и лучшим бомбардиром команды Лаутаро Мартинесом.

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Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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