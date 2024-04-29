Миланский «Интер» согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии. Речь идет о центральном защитнике Франческо Ачерби и полузащитнике Николо Барелле.

Контракт с 36-летним Ачерби будет продлен на один год – до лета 2026 года.

Новое соглашение с Бареллой будет рассчитано до лета 2029 года. Зарплата 27-летнего хавбека возрастет до 7 миллионов евро в год. Осталось только официальное объявление от клуба.

Также свежеиспеченные чемпионы Италии продвигаются в переговорах по новому соглашению с капитаном и лучшим бомбардиром команды Лаутаро Мартинесом.