Италия29 апреля 2024, 19:14 |
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Интер согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии
Николо Барелла и Франческо Ачерби останутся в клубе
29 апреля 2024, 19:14 |
621
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Миланский «Интер» согласовал контракты с двумя игрока сборной Италии. Речь идет о центральном защитнике Франческо Ачерби и полузащитнике Николо Барелле.
Контракт с 36-летним Ачерби будет продлен на один год – до лета 2026 года.
Новое соглашение с Бареллой будет рассчитано до лета 2029 года. Зарплата 27-летнего хавбека возрастет до 7 миллионов евро в год. Осталось только официальное объявление от клуба.
Также свежеиспеченные чемпионы Италии продвигаются в переговорах по новому соглашению с капитаном и лучшим бомбардиром команды Лаутаро Мартинесом.
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