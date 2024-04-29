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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Бражко – это машина. Опыт игр в Динамо ему очень помог»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 18:55 |
525
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Бражко – это машина. Опыт игр в Динамо ему очень помог»

Экс-тренер «Зари» – о своем бывшем подопечном

29 апреля 2024, 18:55 |
525
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Бражко – это машина. Опыт игр в Динамо ему очень помог»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Бывший тренер «Зари» и «Шахтера» Патрик Ван Леувен оценил прогресс полузащитника «Динамо» Владимира Бражко:

«Должен отметить невероятный скачок Владимира Бражко. После времени, которое он провел в «Заре», он вернулся в «Динамо», затем дебютировал в национальной сборной – и это большой прогресс.

Если мы посмотрим на него, то просто увидим, что это машина. Физически он обладает всеми качествами, которые должны быть у опорного полузащитника. Он мастеровитый на мяче, функционально подготовлен, играет левой, правой, владеет хорошим пасом, не боится получать мячи под давлением.

Да, возможно, присутствует недостаточный опыт. Иногда хочет отдать эту финальную передачу в ситуации, когда можно сыграть более спокойно, получить владение, дождаться более удобного момента. Опыт тренировок и игр в «Динамо» ему очень помог».

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Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
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