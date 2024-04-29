Хаби Алонсо хочет видеть в Байере защитника молодежной сборной Италии
Риккардо Калафиори может покинуть «Болонью»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо хочет видеть в команде флангового защитника «Болоньи» и молодежной сборной Италии Риккардо Калафиори. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По их информации, приоритетным вариантом для «Байера» является Рафа Марин, который принадлежит «Реалу» и проводит нынешний сезон в аренде в «Алавесе». Однако подписать его будет очень трудно, поэтому Калафиори выглядит более реальным вариантом.
При этом, «Болонья» не будет рассматривать предложения в размере менее 25 миллионов евро. Интерес к Калафиори также проявляют «Ювентус» и «Наполи».
Напомним, «Болонья» в следующем сезоне впервые за 22 года сыграет в еврокубках.
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