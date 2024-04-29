Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Мы отдадим все, чтобы победить Реал»
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 19:12 |
491
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Мы отдадим все, чтобы победить Реал»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча против «Реала»

29 апреля 2024, 19:12 |
491
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы отдадим все, чтобы победить Реал»
УЕФА. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Карло Анчелотти – легенда. Он очень скромный, чрезвычайный тренер, и не может быть оценен достаточно высоко. Мы играем против «Реала», против мифа. Сегодня мы проведем сборы, чтобы подготовиться к тому, с чем нам придется столкнуться.

Эти 2 игры похожи на финалы, и мой подход будет похож на подготовку к финалу. Многое может произойти. Мы отдадим все за эти 90 минут, чтобы выиграть эту игру. Нам нужна максимальная поддержка, чтобы пройти через фазы, в которых мы страдаем. Мы должны работать со зрителями, чтобы создать атмосферу, которая даст нам небольшое преимущество.

Главная угроза «Реала»? Родриго забивает решающие голы, а Винисиус Жуниор имеет тенденцию идти в дриблинг слева и очень хорошо завершает атаки. Джуд Беллингем – выдающийся игрок, который удивительно развился. Любой, кто играет за «Реал» Мадрид, делает это под давлением. Мы попытаемся найти решение».

Матч «Бавария» – «Реал» состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Йозуа КИММИХ: «Реалу не может всегда везти»
Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Томас Тухель
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»
Футбол | 29 апреля 2024, 15:38 5
Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»
Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»

Бывший партнер Фоменко рассказал о своем друге

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29 апреля 2024, 09:38 0
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Ему было 75 лет

Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29.04.2024, 18:11
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29.04.2024, 12:00
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 29.04.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 6
Футбол
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 4
Футбол
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
27.04.2024, 20:57 10
Футбол
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 11
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем