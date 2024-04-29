Томас ТУХЕЛЬ: «Мы отдадим все, чтобы победить Реал»
Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча против «Реала»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:
«Карло Анчелотти – легенда. Он очень скромный, чрезвычайный тренер, и не может быть оценен достаточно высоко. Мы играем против «Реала», против мифа. Сегодня мы проведем сборы, чтобы подготовиться к тому, с чем нам придется столкнуться.
Эти 2 игры похожи на финалы, и мой подход будет похож на подготовку к финалу. Многое может произойти. Мы отдадим все за эти 90 минут, чтобы выиграть эту игру. Нам нужна максимальная поддержка, чтобы пройти через фазы, в которых мы страдаем. Мы должны работать со зрителями, чтобы создать атмосферу, которая даст нам небольшое преимущество.
Главная угроза «Реала»? Родриго забивает решающие голы, а Винисиус Жуниор имеет тенденцию идти в дриблинг слева и очень хорошо завершает атаки. Джуд Беллингем – выдающийся игрок, который удивительно развился. Любой, кто играет за «Реал» Мадрид, делает это под давлением. Мы попытаемся найти решение».
Матч «Бавария» – «Реал» состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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