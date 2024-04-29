Томас ТУХЕЛЬ: «Мы отдадим все, чтобы победить Реал»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Карло Анчелотти – легенда. Он очень скромный, чрезвычайный тренер, и не может быть оценен достаточно высоко. Мы играем против «Реала», против мифа. Сегодня мы проведем сборы, чтобы подготовиться к тому, с чем нам придется столкнуться.

Эти 2 игры похожи на финалы, и мой подход будет похож на подготовку к финалу. Многое может произойти. Мы отдадим все за эти 90 минут, чтобы выиграть эту игру. Нам нужна максимальная поддержка, чтобы пройти через фазы, в которых мы страдаем. Мы должны работать со зрителями, чтобы создать атмосферу, которая даст нам небольшое преимущество.

Главная угроза «Реала»? Родриго забивает решающие голы, а Винисиус Жуниор имеет тенденцию идти в дриблинг слева и очень хорошо завершает атаки. Джуд Беллингем – выдающийся игрок, который удивительно развился. Любой, кто играет за «Реал» Мадрид, делает это под давлением. Мы попытаемся найти решение».

Матч «Бавария» – «Реал» состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.