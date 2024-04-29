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  4. Максим ЛУНЕВ: Результат матча против Металлиста 1925 является закономерным
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 17:55 | Обновлено 29 апреля 2024, 18:53
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0

Максим ЛУНЕВ: Результат матча против Металлиста 1925 является закономерным

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

29 апреля 2024, 17:55 | Обновлено 29 апреля 2024, 18:53
140
0
Максим ЛУНЕВ: Результат матча против Металлиста 1925 является закономерным
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 26-го тура УПЛ..

– Максим, поздравляем с голом и победой. Сегодня все удалось?

– Наша задача – каждую игру выходить и работать на максимуме. Игра «Кривбасса» давалась уже с первых минут. Поэтому результат полностью закономерен.

– После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?

– Очень приятно, очень благодарен всем. Видим, как болельщики любят команду, и хотим их благодарить классной игрой и результатами. К сожалению, после игры не всегда успеваем пообщаться со всеми и раздать автографы, потому что спешим в раздевалку. Но команда тоже ждет таких встреч и совместных фото. Спасибо, что приходите на стадион и болеете за ФК «Кривбасс», мы это очень ценим.

– После первого тайма счет был 3:0. Судьба матча уже была решена?

– Не совсем. Да, преимущество было большим, но нужно было выйти с тем же настроем, спокойно отыграть второй тайм. В принципе мы это и сделали.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 Максим Лунев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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