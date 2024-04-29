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Англия
29 апреля 2024, 17:42 | Обновлено 29 апреля 2024, 17:43
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0

Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка зарплат

Против выступают только четыре клуба

29 апреля 2024, 17:42 | Обновлено 29 апреля 2024, 17:43
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0
Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка зарплат
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка зарплат в лиге. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

По его информации, сумма максимально допустимых расходов будет привязана к доходам от телеправ худшей команды чемпионата. Один из вариантов – сумма в 4,5 раза выше доходов от трансляций последнего клуба лиги. Если бы такой лимит был бы введен сейчас, он составил бы 466 миллионов фунтов (545 млн евро).

Данное нововведение поддержали 16 из 20 клубов лиги. Против выступили два клуба из Манчестера, «Сити» и «Юнайтед», а также «Астон Вилла». «Челси» воздержался.

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Английская Премьер-лига зарплаты финансы
Олег Дидух Источник: Twitter
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