Йозуа КИММИХ: «Реалу не может всегда везти»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Встретятся 2 больших клуба, и трудно сказать, что будет ключевым. Мы знаем, что «Реал» имеет большой опыт, выиграл много игр и всегда опасен. Но мы провели две хорошие игры против «Арсенала», и нам не нужно прятаться.

2 года назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Они часто переворачивали ход матчей в том сезоне. Но всегда везти не может. Они верят в свои силы и знают, что всегда могут забить. У них есть качество постоянно делать камбэки и они способны победить любого соперника.

Финал ЛЧ 2020 года был уникален тем, что на нем не было болельщиков из-за COVID-19, так что мы все хотим пережить это снова, когда на трибунах будут фанаты. Мы сосредоточены на завтрашнем дне и хотим обеспечить себе хороший результат перед вторым матчем».

Матч «Бавария» – «Реал» состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.