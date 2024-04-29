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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 17:01 | Обновлено 29 апреля 2024, 17:22
270
0

Полесье – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 26-м туре УПЛ

29 апреля 2024, 17:01 | Обновлено 29 апреля 2024, 17:22
270
0
Полесье – Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Полесье

Сегодня, 29 апреля «Полесье» в матче 26-го тура УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Козак, Назаренко, Фортюне

«Ворскла»: Исенко, Павлюк, Пердута, Кане, Челядин, Крупский, Бацула, Сиссоко, Мякушко, Хрипчук, Степанюк

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Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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