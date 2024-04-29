Полесье – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 апреля «Полесье» в матче 26-го тура УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Козак, Назаренко, Фортюне

«Ворскла»: Исенко, Павлюк, Пердута, Кане, Челядин, Крупский, Бацула, Сиссоко, Мякушко, Хрипчук, Степанюк