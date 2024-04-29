Атлетико готовит новый контракт для именитого ветерана

«Атлетико» Мадрид готовит новый контракт для бельгийского защитника/полузащитника Акселя Витселя, соглашение с которым истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

По их информации, новое соглашение с 35-летним ветераном будет рассчитано еще на год – до лета 2025 года. Стороны еще не ударили по рукам, но переговоры проходят продуктивно.

Витсель выступает за «Атлетико» Мадрид с лета 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 47 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.