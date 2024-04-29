Испания29 апреля 2024, 16:40 |
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Атлетико готовит новый контракт для именитого ветерана
Аксель Витсель останется в Мадриде еще на год
29 апреля 2024, 16:40 |
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«Атлетико» Мадрид готовит новый контракт для бельгийского защитника/полузащитника Акселя Витселя, соглашение с которым истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.
По их информации, новое соглашение с 35-летним ветераном будет рассчитано еще на год – до лета 2025 года. Стороны еще не ударили по рукам, но переговоры проходят продуктивно.
Витсель выступает за «Атлетико» Мадрид с лета 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 47 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.
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