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Украина. Первая лига
29 апреля 2024, 17:05 |
950
2

Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах

Виктор Вацко обнародовал тарифы вознаграждений за арбитраж в ПФЛ

29 апреля 2024, 17:05 |
950
2
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
ПФЛ

Украинский футбольный блогер и комментатор Виктор Вацко обнародовал тарифы вознаграждений за арбитраж, наблюдение арбитража и контроль организации и проведения матчей Первой и Второй лиги сезона 2023/24.

Согласно документу, главный арбитр матча Первой лиги зарабатывает 8052 гривны за матч с учетом расходов на проезд, но без вычета налога.

Во Второй лиге главный судья поединка зарабатывает еще меньше – 4575 гривен за игру.

Ознакомиться с тарифами вознаграждений других действующих лиц матчей ПФЛ можно на скриншоте.

Напомним, ранее клубы Украинской Премьер-лиги приняли решение о создании специального фонда для премирования арбитров.

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судьи (арбитры) судейство финансы зарплаты Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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ErichШевченкоMaria
Ну если 4 игры в месяц, то жить можно. А если 1-2, то нищий.)
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0
C.Пеклов
3-4 матча в місяць приблизно у кожного,а іноді пдіробляють спостерігачами та 4 -м арбітром,непоганенько виходить.Цікаво,що спостерігач отримує більше бокового.А в УПЛ думаю, ставки раза в два більше.
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