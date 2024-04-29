Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах

Украинский футбольный блогер и комментатор Виктор Вацко обнародовал тарифы вознаграждений за арбитраж, наблюдение арбитража и контроль организации и проведения матчей Первой и Второй лиги сезона 2023/24.

Согласно документу, главный арбитр матча Первой лиги зарабатывает 8052 гривны за матч с учетом расходов на проезд, но без вычета налога.

Во Второй лиге главный судья поединка зарабатывает еще меньше – 4575 гривен за игру.

Ознакомиться с тарифами вознаграждений других действующих лиц матчей ПФЛ можно на скриншоте.

Напомним, ранее клубы Украинской Премьер-лиги приняли решение о создании специального фонда для премирования арбитров.