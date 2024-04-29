Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной игрок сборной Украины из-за травмы рискует пропустить Евро-2024
Англия
29 апреля 2024, 16:14 |
3889
1

Основной игрок сборной Украины из-за травмы рискует пропустить Евро-2024

Виталию Миколенко может понадобиться операция

29 апреля 2024, 16:14 |
3889
1
Основной игрок сборной Украины из-за травмы рискует пропустить Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рискует пропустить Евро-2024 из-за разрыва связки голеностопа, сообщает блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, после первых результатов МРТ врачи «Эвертона» говорили, что 24-летнему футболисту вероятно придется делать операцию, из-за которой он бы точно не сумел сыграть на летнем чемпионате Европы в Германии.

Однако другие специалисты, с которыми консультировался основной игрок сборной Украины, считают, что можно обойтись без хирургического вмешательства и вернуться к игре уже через 6 недель.

30 апреля у Виталия Миколенко запланирована еще одна встреча с врачами в Лондоне, после чего должно быть известно, сможет ли он сыграть на Евро.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, отметившись 2 забитыми мячами.

По теме:
Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка зарплат
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
У защитника Оболони проблемы с бедром
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма голеностопа сборная Украины по футболу Евро-2024 операция Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
Футбол | 29 апреля 2024, 10:49 6
В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко

Экс-тренер сборной Украины умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием

Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29 апреля 2024, 06:32 11
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги

Артем Довбик может стать одноклубником Михаила Мудрика в «Челси»

ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Хоккей | 28.04.2024, 22:11
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Футбол | 29.04.2024, 07:12
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.04.2024, 16:30
Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
я об этом и подумал, когда его подморозили и он вернулся на поле
ни в коем случае нельзя в таких случаях продолжать игру, это значительно усугубляет травму
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 8
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 4
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем