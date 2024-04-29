Основной игрок сборной Украины из-за травмы рискует пропустить Евро-2024

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рискует пропустить Евро-2024 из-за разрыва связки голеностопа, сообщает блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, после первых результатов МРТ врачи «Эвертона» говорили, что 24-летнему футболисту вероятно придется делать операцию, из-за которой он бы точно не сумел сыграть на летнем чемпионате Европы в Германии.

Однако другие специалисты, с которыми консультировался основной игрок сборной Украины, считают, что можно обойтись без хирургического вмешательства и вернуться к игре уже через 6 недель.

30 апреля у Виталия Миколенко запланирована еще одна встреча с врачами в Лондоне, после чего должно быть известно, сможет ли он сыграть на Евро.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, отметившись 2 забитыми мячами.