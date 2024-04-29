СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Ворскла

2.60 – 3.30 – 2.85

21:45 Дженоа – Кальяри

2.50 – 3.06 – 3.46

22:00 Барселона – Валенсия

1.43 – 5.18 – 8.20

КИБЕРСПОРТ

18:00 SIBE Team – Yellow Submarine

4.18 – 1.20

00:00 Spectacled Bears – WAP eSports

2.15 – 1.64