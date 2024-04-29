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29 апреля 2024, 15:22 |
78
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 апреля 2024, 15:22 |
78
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Ворскла

Ggbet 2.60 – 3.30 – 2.85

21:45 Дженоа – Кальяри

Ggbet 2.50 – 3.06 – 3.46

22:00 Барселона – Валенсия

Ggbet 1.43 – 5.18 – 8.20

КИБЕРСПОРТ

18:00 SIBE Team – Yellow Submarine

Ggbet 4.18 – 1.20

00:00 Spectacled Bears – WAP eSports

Ggbet 2.15 – 1.64

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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