Другие новости29 апреля 2024, 15:22 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
29 апреля 2024, 15:22 |
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В понедельник, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Полесье – Ворскла
21:45 Дженоа – Кальяри
22:00 Барселона – Валенсия
КИБЕРСПОРТ
18:00 SIBE Team – Yellow Submarine
00:00 Spectacled Bears – WAP eSports
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