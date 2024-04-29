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  4. ГЕНИНСОН: «Тренером Колоса может стать экс-коуч Ливерпуля, Сити или МЮ»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 15:17 |
1092
0

ГЕНИНСОН: «Тренером Колоса может стать экс-коуч Ливерпуля, Сити или МЮ»

Вице-президент «Колоса» рассказал, как клуб будет искать нового тренера

29 апреля 2024, 15:17 |
1092
0
ГЕНИНСОН: «Тренером Колоса может стать экс-коуч Ливерпуля, Сити или МЮ»
ФК Колос. Владимир Генинсон

Вице-президент ковалевского «Колоса» Владимир Генинсон рассказал, как клуб будет искать нового тренера после отставки Ярослава Вишняка.

– На матчах «Колоса» часто бывает бывший тренер Руслан Костышин и его постоянно называют кандидатом на должность тренера команды. Называют Григорчука, называют ван Леувена, многих называют. Вы говорите, что у Поздеева есть шанс показать себя в конце сезона. Значит ли это, что сейчас поиск тренера прекратился? Или его вообще не было?

– Я отвечу очень откровенно на этот вопрос. Мы рассматриваем всех тренеров, которые есть на рынке. Не только на рынке Украины, но и за рубежом. Это может быть тренер, который тренировал «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Но с другой стороны, мы понимаем, что сейчас, в конце сезона, мы доверили Поздееву и мы увидим в конце сезона что будет.

Что касается Григорчука и ван Леувена: мы никогда не вели с ними переговоры. Никогда. Руслан Костышин присутствовал на игре против «Александрии», потому что его сын играл сегодня.

Напомним, 29 апреля на тренерском мостике «Колоса» произошли перестановки. Ярослав Вишняк сложил свои полномочия, а команду возглавил бывший тренер «Колоса» U-19 Александр Поздеев.

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Владимир Генинсон Колос Ковалевка Александр Поздеев Ярослав Вишняк назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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