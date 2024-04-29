Сергей СУХАНОВ: «Оболонь могла как выиграть, так и проиграть»

Нападающий киевской «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– «Оболонь» могла выиграть у «Зари»?

– Могли как выиграть, так и проиграть. Моменты, которые мы создали у ворот соперника, мы не реализовали. Поблагодарим Бога, свой балл мы завоевали. Хорошо, что не пропустили гол в ворота. Возможно этот балл станет для нас золотым.

– Редко «Оболонь» играет на ноль...

– Весной это вторая игра, когда мы не пропускаем. На «Оболони-Арене» мы обыграли «Полесье» 1:0.

– Как тебе игра вашего голкипера Федоривского?

– Назарий очень хорошо отыграл весь матч. За несколько минут до окончания встречи он получил травму, но смог доиграть до финального свистка. Все пять замен наш тренерский штаб к тому времени уже использовал. Все мы благодарны Назарию за его вклад в итоговый результат.

– Согласишься, что итоговые 0:0 – нелогичный результат?

– Да, забитые мячи должны были быть в этой встрече. Вероятно, нам не хватило футбольного фарта и мастерства тоже. Хочу сказать, что непросто было играть при такой жаркой погоде. Встреча началась в 13:00 и солнце сильно припекало. Лучше вечером играть вечером.

– О чем ты подумал, когда твои партнеры вывели Краснопира на ударную позицию на 89-й минуте встречи?

– Думал, что Игорь примет мяч, и на замахе, пробьет левой ногой. А он сразу пробивал, в касание. Позже он мне сказал, что очень устал и не попал по мячу.

– Но Ванат из киевского «Динамо» в похожей ситуации забил «Днепру-1» вчера...

– Это все мастерство.

– За неделю «Оболонь» дважды сыграла на стадионе «Левый берег». Какой из матчей вашей команде более удался – против «Металлиста 1925» или против «Зари»?

– С «Металлистом 1925» мы также хорошо играли, может во втором тайме немного подсели. А с «Зарей», мы в начале игры немного отдали инициативу сопернику, а во втором тайме мы начали создавать моменты у ворот противника. Мы сыграли на ноль в обороне.

– Сегодня у вас 22 очка в активе. Какие шансы «Оболони» спастись на финише чемпионата?

– Как говорит наш тренерский штаб, у нас осталось четыре финала. Нужно выходить на футбольное поле и стараться побеждать в каждом поединке.