Денис АНТЮХ: «Мы провалили матч против Оболони»

Полузащитник луганской «Зари» Денис Антюх прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ:

– На твой взгляд, почему «Заре» не удалось выиграть в этом противостоянии?

– Думаю, что мы провалили эту встречу. Еще в первом тайме мы могли открыть счет. Не знаю, что пошло не так, но игра нам не удалась. «Оболонь» имела немало моментов у наших ворот, где-то простили нас гости. Понятно, что мы играли исключительно на победу.

– Кадровые проблемы «Зари» сказались на результате?

– Даже не знаю. Того же Чурко нам не хватало в центре поля. Ни у кого игра не пошла у нас.

– С «Шахтером» вы сыграли лучше, чем с «Оболонью»?

– Там другая игра была. Мы больше оборонялись с «горняками» и выбегали в контратаки. А сейчас, играя дома, мы должны были нагнетать, создавать моменты.

– В перерыве эмоции в вашей раздевалке зашкаливали?

– Мы поговорили с ребятами. Все понимали, что надо что-то менять в игре. Но не получилось у нас.

– За прошедшую неделю «Заря» провела 2 поединка с «Шахтером». По мнению экспертов, луганчане в целом показали хороший уровень игры. Если бы вы все матчи проводили на таком уровне, то и очков у «Зари» было бы гораздо больше. Согласишься с этим?

– Там была совсем другая игра. С «Шахтером» все было по-другому. Даже с нашими кадровыми проблемами все увидели, что мы не теряем в качестве, если не играют наши лидеры. Наша команда состоит не из 11 игроков, а из 20-25 футболистов.

– Сколько «Заре» нужно набрать очков, чтобы спокойно чувствовать себя на финише чемпионата Украины?

– Как можно больше. Перед нами стоит задача выигрывать в каждой игре. Я считаю, что мы не хуже любого соперника, с кем мы сыграем в заключительных матчах УПЛ. Все в наших руках и ногах.