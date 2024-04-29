Сергей ПЕТЬКО: «Эмблема Черноморца для меня не чужда»

Полузащитник «Миная» Сергей Петько прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 26-го тура УПЛ:

«Конечно, мне было очень приятно видеть представителей «Черноморца» и эмблему этого клуба, она для меня не чужая.

К матчу мы готовились в обычном режиме, у нас непростая ситуация. Мы должны были обязательно выигрывать этот поединок и мы очень рады. Команда получила положительные эмоции и мы очень рады этой победе!»

После этой победы в активе «Миная» 19 очков в 26 матчах чемпионата, что позволяет команде Желько Любеновича занимать лишь 15-е место в турнирной таблице этого розыгрыша УПЛ.