Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими»

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоривский прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– Назарий, как бы охарактеризовал матч против «Зари»?

– Почти каждый матч «Оболони» похож на предыдущий. И мы имеем хорошие моменты для взятия ворот, есть они и у соперника. К сожалению, реализовать свои шансы мы не смогли. Слава Богу, мы выдержали натиск «Зари» и не пропустили гол в свои ворота. Считаю, что луганский клуб – высокого уровня. В Заре много высококлассных футболистов. Мы знали, что наш соперник очень быстро выбегает в контратаки да еще и умело играет на флангах. Как по мне, мы смогли нейтрализовать опасных игроков «Зари» на флангах. Итоговую ничью я считаю закономерной. Хотя счет 2:2 был бы более логичным.

– Как вашей обороне удалось справиться с Герреро?

– Он дважды пробивал по моим воротам. Конечно, мы тщательно изучили его игру. Разменяли нашего центрального защитника Карася на Герреро. Даниил Карась и Валерий Дубко справились с панамским нападающим «Зари».

– Ты впервые весной сыграл на ноль в УПЛ?

– Да. Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими. Но не только вратарь любит играть на ноль, это еще и придает уверенности всей команде. Мне же не повезло – в конце игры получил травму, а все замены уже были сделаны.

– Что случилось в том моменте?

– Поле было достаточно сухим, и при выносе мяча от своих ворот бутсой попал в газон. Сразу почувствовал боль. Сейчас болит передняя мышца бедра.

– Что говорят ваши врачи?

– Во вторник сделаем МРТ, и тогда будет больше информации. Пока я приложил лед.

– Назарий, неделю назад «Оболонь» на этом стадионе сыграла также вничью с «Металлистом 1925». В каком из этих матчей ваша команда выглядела сильнее?

– Везде было тяжело, на нас давит турнирная таблица. Нам нужен положительный результат. Мы хотим, как минимум, оказаться в переходных матчах.