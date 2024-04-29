Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 13:42 |
78
1

Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими»

Вратарь «Оболони» прокомментировал ничью с «Зарей»

29 апреля 2024, 13:42 |
78
1
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими»
ФК Оболонь Киев. Назарий Федоривский

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоривский прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– Назарий, как бы охарактеризовал матч против «Зари»?

– Почти каждый матч «Оболони» похож на предыдущий. И мы имеем хорошие моменты для взятия ворот, есть они и у соперника. К сожалению, реализовать свои шансы мы не смогли. Слава Богу, мы выдержали натиск «Зари» и не пропустили гол в свои ворота. Считаю, что луганский клуб – высокого уровня. В Заре много высококлассных футболистов. Мы знали, что наш соперник очень быстро выбегает в контратаки да еще и умело играет на флангах. Как по мне, мы смогли нейтрализовать опасных игроков «Зари» на флангах. Итоговую ничью я считаю закономерной. Хотя счет 2:2 был бы более логичным.

– Как вашей обороне удалось справиться с Герреро?

– Он дважды пробивал по моим воротам. Конечно, мы тщательно изучили его игру. Разменяли нашего центрального защитника Карася на Герреро. Даниил Карась и Валерий Дубко справились с панамским нападающим «Зари».

– Ты впервые весной сыграл на ноль в УПЛ?

– Да. Любой голкипер хочет оставить свои ворота сухими. Но не только вратарь любит играть на ноль, это еще и придает уверенности всей команде. Мне же не повезло – в конце игры получил травму, а все замены уже были сделаны.

– Что случилось в том моменте?

– Поле было достаточно сухим, и при выносе мяча от своих ворот бутсой попал в газон. Сразу почувствовал боль. Сейчас болит передняя мышца бедра.

– Что говорят ваши врачи?

– Во вторник сделаем МРТ, и тогда будет больше информации. Пока я приложил лед.

– Назарий, неделю назад «Оболонь» на этом стадионе сыграла также вничью с «Металлистом 1925». В каком из этих матчей ваша команда выглядела сильнее?

– Везде было тяжело, на нас давит турнирная таблица. Нам нужен положительный результат. Мы хотим, как минимум, оказаться в переходных матчах.

По теме:
Сергей СУХАНОВ: «Оболонь могла как выиграть, так и проиграть»
Денис АНТЮХ: «Мы провалили матч против Оболони»
Сергей ПЕТЬКО: «Эмблема Черноморца для меня не чужда»
Назарий Федоривский чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Заря - Оболонь
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29 апреля 2024, 12:00 0
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии 2023/24

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29 апреля 2024, 09:38 0
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Ему было 75 лет

ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Хоккей | 28.04.2024, 22:11
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город
Футбол | 29.04.2024, 14:34
Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город
Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Футбол | 29.04.2024, 09:43
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гагик Пердонян
Будь який голкіпер хоче залишити свої ворота і побігти в поле
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 2
Футбол
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
27.04.2024, 15:10 7
Бокс
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
27.04.2024, 15:59 3
Футбол
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
28.04.2024, 20:05 1
Футбол
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем