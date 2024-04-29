В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне в Первой лиге планируется участие 18 команд. Представители клубов склоняются к тому, чтобы, как и в текущем первенстве Украины, соперничество велось в двух группах по территориальному принципу. Прежде всего, это облегчит решение логистических вопросов и сэкономит средства. По итогам первого этапа определятся участники, которые продолжат борьбу в «чемпионской» группе и группе «Выбывания».

Во Второй лиге планируется участие 20 команд, которые также будут соревноваться в группах по территориальному принципу. Конкретика с представительством появится в начале июня, когда определится, какие любительские команды успешно прошли аттестацию.

По имеющимся данным у организаторов первенства уже есть предварительная договоренность об участии во Второй лиге вторых команд из УПЛ – «Руха», «Карпат», «Ворсклы», «Колоса».

Ранее стало известно, когда начнется новый сезон в ПФЛ.