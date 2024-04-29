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Украина. Первая лига
29 апреля 2024, 13:19 |
1004
0

В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд

В Первой лиге снова будет 18 коллективов

29 апреля 2024, 13:19 |
1004
0
В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд
ФК Карпаты-2

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне в Первой лиге планируется участие 18 команд. Представители клубов склоняются к тому, чтобы, как и в текущем первенстве Украины, соперничество велось в двух группах по территориальному принципу. Прежде всего, это облегчит решение логистических вопросов и сэкономит средства. По итогам первого этапа определятся участники, которые продолжат борьбу в «чемпионской» группе и группе «Выбывания».

Во Второй лиге планируется участие 20 команд, которые также будут соревноваться в группах по территориальному принципу. Конкретика с представительством появится в начале июня, когда определится, какие любительские команды успешно прошли аттестацию.

По имеющимся данным у организаторов первенства уже есть предварительная договоренность об участии во Второй лиге вторых команд из УПЛ – «Руха», «Карпат», «Ворсклы», «Колоса».

Ранее стало известно, когда начнется новый сезон в ПФЛ.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Рух Львов Рух-2 Львов Ворскла Полтава Колос Ковалевка Карпаты Львов Карпаты-2 Львов
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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