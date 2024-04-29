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  4. Марченко проиграл стартовый матч на челленджере в Гуанчжоу
ATP
29 апреля 2024, 12:59 |
55
0

Марченко проиграл стартовый матч на челленджере в Гуанчжоу

Илья в трех партиях уступил Алексу Болту

29 апреля 2024, 12:59 |
55
0
Марченко проиграл стартовый матч на челленджере в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№239 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Гуанчжоу (Китай).

В стартовом поединке украинец в трех сетах проиграл австралийцу Алексу Болту (№244 ATP).

Гуанчжоу. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 4:6, 6:4, 1:6

Марченко сыграет в Гуанчжоу и в парном разряде, его напарником будет нет Денис Евсеев из Казахстана.

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Владимир Клепач Sport.ua
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