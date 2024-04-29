Марченко проиграл стартовый матч на челленджере в Гуанчжоу

Украинский теннисист Илья Марченко (№239 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Гуанчжоу (Китай).

В стартовом поединке украинец в трех сетах проиграл австралийцу Алексу Болту (№244 ATP).

Гуанчжоу. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 4:6, 6:4, 1:6

Марченко сыграет в Гуанчжоу и в парном разряде, его напарником будет нет Денис Евсеев из Казахстана.