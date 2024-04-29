ATP29 апреля 2024, 12:59 |
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Марченко проиграл стартовый матч на челленджере в Гуанчжоу
Илья в трех партиях уступил Алексу Болту
29 апреля 2024, 12:59 |
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Украинский теннисист Илья Марченко (№239 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Гуанчжоу (Китай).
В стартовом поединке украинец в трех сетах проиграл австралийцу Алексу Болту (№244 ATP).
Гуанчжоу. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 4:6, 6:4, 1:6
Марченко сыграет в Гуанчжоу и в парном разряде, его напарником будет нет Денис Евсеев из Казахстана.
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