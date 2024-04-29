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Испания
29 апреля 2024, 12:36 | Обновлено 29 апреля 2024, 12:37
256
0

ХАВИ: «Перед Барселоной стоит задача занять второе место»

Главный тренер «сине-гранатовых» – о финальных задачах на этот сезон в чемпионате

29 апреля 2024, 12:36 | Обновлено 29 апреля 2024, 12:37
256
0
ХАВИ: «Перед Барселоной стоит задача занять второе место»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какое задание стоит перед каталонским клубом на остаток сезона.

«Перед нами стоит задача занять второе место. Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок, а для этого нам нужно обыграть «Валенсию», выполнив задачу-минимум – попасть в Лигу чемпионов благодаря поражению «Атлетика».

Я настроен оптимистично, как и президент. Мы надеемся, что сможем подписать тех, кто нам нужно этим летом.

Команда мотивирована, у нее есть желание хорошо закончить сезон... Я взволнован и полон сил для следующего года», – сказал Хави.

Отметим, что «Барселоны» сейчас идет на третьем месте, имея отставание в одно очко от «Жироны». При этом у «сине-гранатовых» есть игра в запасе.

Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 29 апреля, начало в 22:00 по Киеву.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия
Владимир Клепач Источник: Twitter
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