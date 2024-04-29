ХАВИ: «Перед Барселоной стоит задача занять второе место»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какое задание стоит перед каталонским клубом на остаток сезона.

«Перед нами стоит задача занять второе место. Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок, а для этого нам нужно обыграть «Валенсию», выполнив задачу-минимум – попасть в Лигу чемпионов благодаря поражению «Атлетика».

Я настроен оптимистично, как и президент. Мы надеемся, что сможем подписать тех, кто нам нужно этим летом.

Команда мотивирована, у нее есть желание хорошо закончить сезон... Я взволнован и полон сил для следующего года», – сказал Хави.

Отметим, что «Барселоны» сейчас идет на третьем месте, имея отставание в одно очко от «Жироны». При этом у «сине-гранатовых» есть игра в запасе.

Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 29 апреля, начало в 22:00 по Киеву.