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  4. Артур РЕМЕНЯК: «Впереди у Миная еще несколько финалов»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 12:32 |
106
0

Артур РЕМЕНЯК: «Впереди у Миная еще несколько финалов»

Полузащитник «Миная» прокомментировал победу над «Черноморцем»

29 апреля 2024, 12:32 |
106
0
Артур РЕМЕНЯК: «Впереди у Миная еще несколько финалов»
ФК Минай. Артур Ременяк

Полузащитник «Миная» Артур Ременяк прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 26-го тура УПЛ:

«Мы сделали шаг навстречу выполнению нашей главной задачи. Это важная победа для нас, но мы не останавливаемся. Впереди у нас еще несколько финалов, как минимум, и мы должны выкладываться в каждой игре, особенно в следующей, против «Вереса». Это будет лобовая игра «за шесть очков», как принято говорить».

После этой победы в активе «Миная» 19 очков в 26 матчах чемпионата, что позволяет команде Желько Любеновича занимать лишь 15-е место в турнирной таблице этого розыгрыша УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Артур Ременяк Минай - Черноморец
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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