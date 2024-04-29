Артур РЕМЕНЯК: «Впереди у Миная еще несколько финалов»

Полузащитник «Миная» Артур Ременяк прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:0) в матче 26-го тура УПЛ:

«Мы сделали шаг навстречу выполнению нашей главной задачи. Это важная победа для нас, но мы не останавливаемся. Впереди у нас еще несколько финалов, как минимум, и мы должны выкладываться в каждой игре, особенно в следующей, против «Вереса». Это будет лобовая игра «за шесть очков», как принято говорить».

После этой победы в активе «Миная» 19 очков в 26 матчах чемпионата, что позволяет команде Желько Любеновича занимать лишь 15-е место в турнирной таблице этого розыгрыша УПЛ.