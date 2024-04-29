Денис КУЗЫК: «Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– С первых минут «Кривбасс» завладел инициативой. Такая была наставнова от тренера: играть активно уже в дебюте?

– Именно так, тренер отметил, что мы должны доминировать на поле. Тем более, игра домашняя. Просил включить прессинг, создавать моменты и владеть инициативой.

– После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?

– Очень приятно, что наши фаны так сильно за нас болеют, горячо поддерживают. Только слова благодарности им за все, что они для нас делают.

– Можно сказать, что борьба за места в Лиге Чемпионов только начинается?

– Думаю, да. Но надо, чтобы и соперники где-то теряли очки. С нашей же стороны надо обязательно набирать максимум в каждом туре. Вся борьба еще впереди.

– Первый тайм, счет 3:0. Можно сказать, что уже тогда победитель был определен?

– Здесь не согласен. Тем более, Юрий Вернидуб просил сыграть так, будто счет 0:0. Просил забыть этот счет. В принципе выглядели неплохо, просто не удалось забить.