Денис КУЗЫК: «Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»
Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 26-го тура УПЛ.
– С первых минут «Кривбасс» завладел инициативой. Такая была наставнова от тренера: играть активно уже в дебюте?
– Именно так, тренер отметил, что мы должны доминировать на поле. Тем более, игра домашняя. Просил включить прессинг, создавать моменты и владеть инициативой.
– После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?
– Очень приятно, что наши фаны так сильно за нас болеют, горячо поддерживают. Только слова благодарности им за все, что они для нас делают.
– Можно сказать, что борьба за места в Лиге Чемпионов только начинается?
– Думаю, да. Но надо, чтобы и соперники где-то теряли очки. С нашей же стороны надо обязательно набирать максимум в каждом туре. Вся борьба еще впереди.
– Первый тайм, счет 3:0. Можно сказать, что уже тогда победитель был определен?
– Здесь не согласен. Тем более, Юрий Вернидуб просил сыграть так, будто счет 0:0. Просил забыть этот счет. В принципе выглядели неплохо, просто не удалось забить.
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