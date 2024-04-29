Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис КУЗЫК: «Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 12:20 |
77
0

Денис КУЗЫК: «Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

29 апреля 2024, 12:20 |
77
0
Денис КУЗЫК: «Вернидуб подчеркнул, что мы должны доминировать на поле»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– С первых минут «Кривбасс» завладел инициативой. Такая была наставнова от тренера: играть активно уже в дебюте?

– Именно так, тренер отметил, что мы должны доминировать на поле. Тем более, игра домашняя. Просил включить прессинг, создавать моменты и владеть инициативой.

– После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?

– Очень приятно, что наши фаны так сильно за нас болеют, горячо поддерживают. Только слова благодарности им за все, что они для нас делают.

– Можно сказать, что борьба за места в Лиге Чемпионов только начинается?

– Думаю, да. Но надо, чтобы и соперники где-то теряли очки. С нашей же стороны надо обязательно набирать максимум в каждом туре. Вся борьба еще впереди.

– Первый тайм, счет 3:0. Можно сказать, что уже тогда победитель был определен?

– Здесь не согласен. Тем более, Юрий Вернидуб просил сыграть так, будто счет 0:0. Просил забыть этот счет. В принципе выглядели неплохо, просто не удалось забить.

По теме:
Команды Вернидуба одержали 30-ю крупную победу в УПЛ
Артур РЕМЕНЯК: «Впереди у Миная еще несколько финалов»
Источник: Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты
Денис Кузык чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Футбол | 29 апреля 2024, 03:23 2
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира

По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля

Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Футбол | 29 апреля 2024, 07:12 4
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины

Украинский вратарь летом может покинуть «Реал»

В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Футбол | 29.04.2024, 10:33
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29.04.2024, 09:38
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Плей-офф НХЛ. Рейнджеры выбили Вашингтон, победы Колорадо и Эдмонтона
Хоккей | 29.04.2024, 08:24
Плей-офф НХЛ. Рейнджеры выбили Вашингтон, победы Колорадо и Эдмонтона
Плей-офф НХЛ. Рейнджеры выбили Вашингтон, победы Колорадо и Эдмонтона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
27.04.2024, 20:41 5
Футбол
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 9
Футбол
Прощайте, еврокубки? Похоже, Днепр-1 отказывается от прежних амбиций
Прощайте, еврокубки? Похоже, Днепр-1 отказывается от прежних амбиций
27.04.2024, 10:28 27
Футбол
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
27.04.2024, 22:14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем