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ATP
29 апреля 2024, 11:07 | Обновлено 29 апреля 2024, 12:04
106
0

Рафаэль Надаль – Педро Качин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го круга в Мадриде

29 апреля 2024, 11:07 | Обновлено 29 апреля 2024, 12:04
106
0
Рафаэль Надаль – Педро Качин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

29 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 3-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира сыграет против аргентинца Педро Качина (№91 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Свёнтек – Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Иржи Легечки (№31 ATP) или Тьяго Монтейро (№118 ATP).

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Рафаэль Надаль ATP Мадрид смотреть онлайн Педро Качин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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