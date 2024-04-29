Ига Свёнтек – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 4-го раунда полька сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№55 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Остапенко – Жабер. Время начала поединка – 20:15 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, испанка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Беатрис Хаддад Майей (№14 WTA) или Марией Саккари (№6 WTA).

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