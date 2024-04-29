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  4. Ига Свёнтек – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 апреля 2024, 10:15 |
88
0

Ига Свёнтек – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Мадриде

29 апреля 2024, 10:15 |
88
0
Ига Свёнтек – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

29 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 4-го раунда полька сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№55 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Остапенко – Жабер. Время начала поединка – 20:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, испанка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Беатрис Хаддад Майей (№14 WTA) или Марией Саккари (№6 WTA).

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WTA Мадрид смотреть онлайн Ига Свёнтек Сара Соррибес-Тормо
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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